Iron Maiden: Original-Mitglieder performen ‘Wrathchild’

Die heutige Besetzung von Iron Maiden dürfte allen echten Metalheads in die Gehirnwindungen gebrannt sein. Doch es gab auch eine Zeit vor Bruce Dickinson, Dave Murray, Janick Gers, Adrian Smith und Nicko McBrain. Einzig und allein Band-Gründer Steve Harris war von der ersten Minute an mit dabei. Nun sind mehrere Live-Videos aufgetaucht, in denen drei der fünf Original- sowie zwei weitere ex-Mitglieder auftreten (seht unten).

Die Musiker haben kürzlich im Londoner Kult-Pub Carts & Horses gespielt. Auf der Bühne standen dabei die Gründungsmitglieder Paul Mario Day (Sänger von 1975 bis 1976) sowie Terry Rance und Dave Sullivan (Gitarrist 1975/1976). Außerdem gaben sich Terry Wapram (Gitarrist 1977/1978) und Schlagzeuger Doug Sampson (1977 bis 1979) die Ehre. Als Backingbands dienen den Briten dabei Airforce und Buffalo Fish.

Im Dezember kamen sogar vier Fünftel des Original-Iron Maiden-Line-ups zusammen – zum ersten Mal seit 42 Jahren! Steve Harris traf sich dabei mit Paul Mario Day, Dave Sullivan und Terry Rance. Einzig und allein Schlagzeuger Ron Matthews hat noch gefehlt, dann wären alle fünf Gründungsmusiker wieder vereinigt gewesen.

Zurück in den Pub Carts & Horses: Vor der eigentlichen Show steigt bekanntlich der Soundcheck. Hier ihr Paul Mario Day, Terry Wapram und Buffalo Fish beim Antesten von ‘Wrathchild’:

Das Ganze gab es freilich auch später an jenem Abend beim richtigen Auftritt:

Den Hauptteil der Nacht bestritten allerdings Paul Mario Day und Doug Sampson zusammen mit Airforce in einem halbstündigen Set:

Überdies kamen die Pub-Gänger in den Genuss von ‘Prowler’, dargeboten von Terry Wapram, Marius Denielson und Buffalo Fish:

Weiterhin standen noch ‘Iron Maiden’ auf dem Programm und dabei Paul Mario Day, Terry Wapram und Buffalo Fish auf der Bühne:

Das richtiggehende Highlight des Abends war dann die Vereinigung aller anwesenden ex-Iron Maiden-Mitglieder. Paul Mario Day, Terry Rance, Dave Sullivan und Terry Wapram taten sich noch einmal für ‘Wrathchild’ zusammen: