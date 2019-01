Iron Maiden POWERSLAVE: Das Cover unter der Lupe

Zwei Jahre vor Headbangers Ball war Heavy Metal Mania die erste Metal-Show auf dem einstigen Musiksender. Seht hier ein paar legendäre Ausschnitte.

In den Achtzigern war die Welt noch in Ordnung: Auf MTV startete 1985 Heavy Metal Mania, moderiert von Dee Snider (Twisted Sister). Anfangs gab es jeden Donnerstag eine neue Folge, wurde jedoch später in ein monatlich erscheinendes Format umgewandelt. Dass MTV immer Angst vor Metal hatte und sich nicht mit der bösen Musik "infizieren" wollte, war bekannt. Dennoch hatte Snider, damals engagierter Kämpfer gegen die US-Zensurbehörde PRMC und deren "Filthy 15"-Song-Liste (siehe hier). Die Anfangssequenz der Sendung mit Ozzy Osbourne: https://www.youtube.com/watch?v=Vtk95VVncb0 Zusätzlich hatte Snider es geschafft, die Sendung Heavy Metal Mania ins MTV-Programm zu platzieren. Damit wurde die Vorarbeit für…