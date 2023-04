Beim Power Trip Festival in Kalifornien geben sich AC/DC, Guns N’ Roses, Metallica, Iron Maiden und Ozzy Osbourne die Klinke in die Hand.

In den Vereinigten Staaten von Amerika steigt im Herbst dieses Jahres offenbar ein äußerst hochkarätig zusammengestelltes Festival. So werden vom 6. bis 8. Oktober unter anderem AC/DC, Guns N’ Roses, Metallica, Iron Maiden, Ozzy Osbourne und Tool auf dem Gelände des Empire Polo Club im kalifornischen Indio (dem Areal des berühmten Coachella Festivals) im Rahmen des Power Trip Festivals auftreten. Shut up and take my money! Als Ausrichter fungiert Coachella-Veranstalter Golden Voice. AC/DC, Guns N’ Roses, Metallica, Iron Maiden, Ozzy Osbourne und Tool haben allesamt kurze Trailer-Videos in den Sozialen Medien gepostet (siehe unten). Offiziell soll das Line-up des Power…