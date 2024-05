Iron Maiden verklagen Rapper wegen Plagiat

Es kommt immer wieder mal vor, dass sich Künstler bei anderen Musikern bedienen. Zumeist geht es dabei um musikalische Ideen, im vorliegenden Fall jedoch hat sich jemand bei einem Artwork bedient. So hat der Rapper OsamaSon für das Cover seiner Platte FLEX MUSIC (FLXTRA) wohl etwas zu viel Gefallen an einem Iron Maiden-Eddie aus der POWERSLAVE-Phase gefunden (siehe unten).

Klage ist raus

Auf dem zugehörigen Bild trägt das Maskottchen sein Mumien-Outfit und liegt in Ketten. OsamaSon hat seiner Version lediglich ein paar zusätzliche Dreadlocks verpasst und einen krassen Filter mit ordentlich Grünstich drübergelegt. Ansonsten handelt es sich eins-zu-eins um die Gruselfigur von Iron Maiden. Bei so viel Dreistigkeit in Kombination mit mindestens ebenso viel Faulheit bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zu wundern, wie der Hip-Hopper jemals in Erwägung ziehen konnte, dass sein Schwindel nicht auffliegt.

Jedenfalls hat OsamaSon laut X-User Kurrco selbst davon berichtet, dass Bruce Dickinson und Co. Wind von seiner Aktion bekommen haben. In der Folge haben Iron Maiden ihn gewiss verklagt beziehungsweise vermutlich eine Unterlassungsklage eingereicht. OsamaSon hat eigenen Angeben zufolge direkt reagiert und sein Cover zurückgezogen. Wer glaubt, es gehe nicht unverfrorener, der sei an das Jahr 2019 erinnert. Damals hat der ebenfalls weitgehend unbekannte Rapper Teddy.YG ein gänzlich unverfremdetes Cattle Decapitation-Artwork hergenommen, lediglich ein paar Worte drauf geklatscht und als T-Shirt verkauft.

