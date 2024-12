Feuerschwanz und Lord Of The Lost veröffentlichen gemeinsame Single ‘Lords Of Fyre’ und gehen auf Co-Headlinetour im Oktober 2025.

Feuerschwanz und Lord Of The Lost, zwei der erfolgreichsten deutschen Bands der letzten Jahre, bündeln ihre Kräfte für die ultimativen Metal-Hymne ‘Lords Of Fyre’! Der gemeinsame Song sowie das dazugehörige Musikvideo erscheinen auf dem bisherigen Höhepunkt des Schaffens beider Bands. Er vereint das Beste aus zwei Welten, nur wenige Wochen nach der offiziellen Ankündigung der gemeinsamen "Lords Of Fyre" Tour im Oktober 2025 durch sieben deutsche Städte. Dieses explosive Stück Musik beendet das Jahr 2024 mit einem Knall und ebnet den Weg für ein ereignisreiches Live-Jahr 2025 für beide Bands. Feuerschwanz und Lord Of The Lost stehen für Nummer 1-Studioalben,…