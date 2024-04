Jacoby Shaddix: „Die Zukunft des Rock ist aufregend“

Für Jacoby Shaddix ist es wie in den 2000ern

In einem Interview mit dem Radiomoderator LA Lloyd sprach Jacoby Shaddix, Frontmann der Nu Metaller Papa Roach, darüber, wie es seine und andere Bands schaffen, das Interesse an Rock-Musik fortzuführen. Aktuell sei die Szene fast so wie in den frühen Tagen der Band, was nicht zuletzt auch an den vielen jungen Gruppen liegt, die es mittlerweile gibt.

„Wir haben im Lauf der Jahre immer unser Bestes gegeben, um den Fans etwas zu bieten“, so Shaddix im Interview. „Und es ist einfach cool, dass wir jetzt diesen Wiederaufschwung im Rock sehen. Das ist total aufregend. Ich habe fast das Gefühl, es ist wie Anfang der 2000er Jahre, einfach weil die Gitarren wieder voll aufgedreht sind!“

Papa Roach seien jedoch nicht die einzige Band, die sich wie in den frühen 2000ern fühle. Auch musikalisch ähnlich orientierte Bands wie Disturbed würden sich aktuell an den großen Erfolgen erfreuen.

Zukunft der Rock-Musik ist aufregend

„Ich habe neulich mit Dave, dem Sänger von Disturbed, geplaudert. Wir haben dabei auch über ihre aktuelle Tournee gesprochen, und es ist einfach so, dass die Arenen jeden Abend bis unters Dach voll sind. Und dann gibt es all diese neuen Künstler wie Falling In Reverse, die total am Kommen sind. Es gibt so viele jüngere Bands, die sehr inspirierte Musik machen. Beartooth, Bring Me The Horizon oder Bad Omens – sie alle starten gerade durch."

Die Zukunft des Rock sei laut Jacoby Shaddix gesichert: „Ich denke, die Zukunft des Rock ist aufregend. Egal, ob Rock oder Punk. Es brodelt einfach. Ich finde, es ist eine wirklich gute Zeit, um im Rock’n’Roll zu sein.“

—

