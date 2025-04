Man dürfte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man behauptet, dass Nu Metal aktuell ein Comeback feiert. Darüber zeigt sich auch Papa Roach-Frontmann Jacoby Shaddix im Interview beim US-Radiosender Rock 108 erfreut. „Das ist krass, weil der Hair Metal der Achtziger nie wirklich solch ein großes Wiederaufflammen hatte — Mötley Crüe hatten einen zweiten Aufschwung. Aber Nu Metal startet im Augenblick zum zweiten Mal echt durch.“

Des Weiteren führt Jacoby Shaddix aus: „Das ist so cool, denn es gibt diesen Unterbau von Bands, die damals uns gehört haben und Fans dieses Musik-Genres waren und mit denen wir jetzt die Bühne teilen. Gruppen wie Beartooth oder Bring Me The Horizon, um ein paar Namen zu nennen. Man konnte hören, wie unsere Musik sie inspiriert und beeinflusst hat. Dann haben sie es auf den Kopf gestellt und ihr eigenes Ding daraus gemacht. Und es ist echt cool, diesen Moment zu haben. Wir sehen, wie unsere Brüder Deftones einen weiteren Moment in ihrer Karriere haben. Und wir selbst erleben das gerade auch.“

Jacoby Shaddix hat eine komplett andere Meinung als Thrash-Ikone Dave Mustaine. Der Megadeth-Boss freute sich kürzlich im Interview bei LifeMinute darüber, dass Nu Metal wieder in der Versenkung verschwunden ist. „Es gab eine Phase in den Nuller Jahren, in der wir diese Bands hatten, die Nu Metal spielten. Und sie spielten keine Soli. Nun, warum spielten sie keine Soli? Weil sie keine spielen konnten. Und Gott sei dank ist das Genre wieder verschwunden. Die Leute fingen an zu lernen, wie man Soli spielt. Und ich würde sagen, wenn man in einer Nu Metal-Band spielt, findet man es wahrscheinlich sogar herausfordernd, ‘Johnny B. Goode’ [Rock’n’Roll-Klassiker von Chuck Berry aus dem Jahr 1958 — Anm.d.R.] zu spielen. Also bin ich froh, dass es wieder verschwunden ist.“

Was Mustaine nicht ganz klar zu sein scheint: Nu Metal mag zwar nicht mehr so angesagt sein wie vor 20 bis 25 Jahren, aber verschwunden ist der Sound nicht. Bands wie Limp Bizkit, Papa Roach, Deftones oder Linkin Park gibt es immer noch beziehungsweise wieder — und Linkin Park dürften derzeit sogar populärer sein als damals.

