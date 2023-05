James Hetfield besucht ukrainischen Soldaten im Krankenhaus

James Hetfield von Metallica bei der Stadion-Show am 9. Juli 2019 in Göteborg

James Hetfield hat ein großes Herz. So hat der Metallica-Frontmann und -Gitarrist kürzlich einen ukrainischen Soldaten besucht, der in einem Krankenhaus in Vail in Colorado, dem Wohnort von „Papa Het“, behandelt wird. Dies berichtet „Vail Daily“. Der Soldat Roman Denysiuk wurde mit Hilfe der örtlichen Wohltätigkeitsorganisation Limbs For Liberty ins Vail Health Hospital gebracht. Doch wie kam nun die Metal-Ikone zur Visite des Kämpfers?

Die Gelegenheit

Es sieht ganz nach einem Zufall aus. So besuchte Kelli Rohrig, die Mitbegründerin von Limbs For Liberty, Roman Denysiuk im Krankenhaus. Als sie ihr Auto auf dem Parkplatz abstellte, lief ein Mann zu seinem Auto und sagte: „Guten Morgen.“ Es war James Hetfield. Ob sich die beiden schon vorher kannten, ist nicht überliefert. Jedenfalls ergriff Rohrig die Gelegenheit beim Schopf und fragte den Metallica-Mann, ob er Roman einen Besuch abstatten wolle. James bejahte. Nach dem Besuch fand Kelli einen Zettel an ihrem Auto kleben, darauf stand: „Du hast mir den Tag gerettet.“

Neben Denysiuk hielt sich noch ein weiterer Ukrainer im Vail Health Hospital auf: Igor Voinyi. Dieser sagte der Zeitung „Vail Daily“: „Das war sehr unerwartet. Ich konnte im ersten Moment gar nicht glauben, dass er es ist. Es war sehr kurz, aber es war ein herzliches Treffen. Es wäre nett, ihn an einem Lagerfeuer zu treffen und etwas zusammen zu trinken anstatt uns hier im Krankenhaus zu begegnen.“ Die Lieder von Metallica und James Hetfield seien sehr populär in der Ukraine. Als sie dort aufwuchsen, hätten sie alle davon geträumt, die Band einmal live zu sehen. „Papa Het“ wünschte den beiden Männern viel Glück und eine schnelle Genesung.

