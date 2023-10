James Hetfield hat sich „Papa Het“ tätowieren lassen

James Hetfield hat sich ein neues Tattoo stechen lassen. Der Metallica-Gitarrist und -Frontmann hat seinen Spitznamen „Papa Het“ offensichtlich so lieb gewonnen, dass er ihn sich auf den Rücken seiner rechten Hand hat tätowieren lassen. Öffentlich hat dies der Tätowierer Corey Miller gemacht, der dem Metaller das Tintenkunstwerk unter die Haut gepikst hat.

Dein Wille geschehe

Darüber hinaus ist es nicht die erste Tätowierung, die Miller für James Hetfield machen durfte. Erst im August suchte der Metallica-Musiker das Six Feet Under-Tattoo-Studio im kalifornischen Upland auf und ließ sich die Worte „Thy Will Not Mine Be Done“ auf den Hals verewigen. Corey Miller hat ein paar Fotos von beiden Besuchen Hetfields gemacht und geteilt. Bezüglich des jüngsten Tattoos schrieb der ausführende Künstler: „Ja, wir waren beim Metallica-Konzert. Es war fantastisch. Und dann ist das geschehen… Es war eine riesige Ehre, einen der größten Rocker der Welt zu tätowieren. Das macht immer Spaß. Danke, James.“

Vor ein paar Jahren erzählte James Hetfield, dass einige seiner frühen Tätowierungen aus einer Zeit stammen, in der er „vernarrt in Engel und das Leben nach dem Tod“ war. „Meine Eltern schieden früher aus dem Leben als andere, was mir eine Orientierungshilfe war. Denn ich weiß, ich hätte schon hundert Mal sterben sollen. Ich habe Dinge gemacht, nach denen ich mir gedacht habe: ‚Wow, das war echt dumm. Ich hätte sterben können.‘ Mir kam es so vor, als ob meine Mutter oder mein Vater oder irgendwer dieses eine Auto in eine andere Richtung gelenkt hat oder so. Es ist schön, solche Sachen zu realisieren.“

—

