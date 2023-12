James Hetfield startet guter Dinge ins neue Jahr

Während der aktuellen Episode des ‘The Metallica Report’-Podcasts, der exklusive Einblicke in das Leben der Mitglieder der Thrash-Institution gewähren soll, blickt Frontsänger James Hetfield nostalgisch auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Wohlgesinnt auf ein Neues

Empfehlung der Redaktion Metallica: Vater von Lars Ulrich verstorben Thrash Metal Metallica-Trommler Lars Ulrich muss Abschied von seinem Vater nehmen: Torben Ulrich hat mit 95 Jahren das Zeitliche gesegnet. So drückt der Musiker mehrfach seine Dankbarkeit für all die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten aus, die das Leben so bereichern. Neujahrsvorsätze seien im Hetfield-Lager nicht ganz üblich; Geschehenes zu reflektieren dafür umso eher. So erklärt der Musiker: „Ich halte normalerweise nicht so viel von Silvester- und Neujahrsangelegenheiten. Aber wenn ich so über das vergangene Jahr nachdenke, bin ich super dankbar für das, was ich habe, was ich durchgemacht habe. Ich freue mich sehr auf alles, was das nächste Jahr bereithält. Je älter ich werde, desto schwieriger und einfacher wird es.“

Den Anbruch des nächsten Jahres empfinde er als „eine Art Reinigung“. Gleichzeitig gilt es, neue Ziele zu erreichen: „Ich werde versuchen, mich regelmäßig zu verbessern. Ich werde versuchen, eine bessere Einstellung zum Leben zu entwickeln, auch zum Leben anderer Menschen… Und einfach versuchen, den Menschen so viel Freude wie möglich zu bereiten.“ Besonders freue sich James Hetfield auf „neue und alte Gesichter“ bei zahlreichen Metallica-Shows rund um den Globus.

