Jason Newsted steigt nicht bei Megadeth ein

Megadeth haben Dave Ellefson bekanntlich nach dem Auftauchen eines intimen Videos von ihm und einer jungen Frau gefeuert. Im Nachgang mehrten sich logischerweise die Spekulation, wer den Bassist in der Thrash-Formation ersetzen könne. Dabei fiel zuletzt offenbar auch verstärkt ein Name: Jason Newsted, der im Jahr 2001 aus eigenen Stücken bei Metallica ausgestiegen ist.

Klare Absage

Newsteds Ehefrau Nicole hat mit diesen Gerüchten ein für allemal aufgeräumt und klargestellt, dass ihr Mann nicht bei Megadeth mitmachen wird. So schreibt sie in den Sozialen Medien (siehe Original-Post unten): „Hallo Leute, zwei Sachen… Erstens: Jason steigt nicht bei Megadeth ein. Peace an sie. Hört Metal. Zweitens: Jason hat keine Konten bei den Sozialen Medien. Das beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Onlyfans und Tinder. Wenn ihr Direktnachrichten vom Jason Newsted-Musik-Account oder irgendeinem anderen Konto bekommt, das behauptet, von Jason zu sein, wisst bitte: Das ist nicht Jason. Und macht dann auf eigenes Risiko weiter.“

Damit wäre das geklärt. Schade ist es natürlich auch allemal. Doch wäre es gewiss eine große Überraschung gewesen, wenn Jason Newsted wirklich bei Megadeth angeheuert hätte. Der 58-Jährige lebt seit einigen Jahren und nach einem Albun inklusive zugehöriger Tour mit seiner Solo-Band Newsted ziemlich zurückgezogen. Hinzu kommt, dass er erst vor rund einem Monat in einem Interview Auskunft über seinen Gesundheitszustand gegeben hatte. So hat der Musiker nach Operationen an beiden Schultern einfach nicht mehr die nötige Körperlichkeit für Bands, die um die Welt touren. „Die OPs haben mich irgendwie zurückgeworfen“, erläutert Jason Newsted. „Ich habe die Musik so gut gespielt, wie ich konnte. Und ich konnte nie jemals den ganzen Weg zurückkommen. Ich bin bei 90 Prozent oder so. Das ganze Metallica-Zeug kann ich nicht spielen. Die Show kann ich nicht mehr so spielen.“

Megadeth und Dave Mustaine müssen sich indes schleunigst um einen neuen Tieftöner kümmren. Immerhin soll die Gruppe im Sommer mit Lamb Of God auf große US-Tour gehen.