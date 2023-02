Arch Enemy, Wolfheart und Kärbholz sowie einige mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Das dänische Black Metal-Duo Angstskríg kehrt mit dem zweiten Album ANGSTSKRÍG zurück. Nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums DECEIVERS im vergangenen Jahr, melden sich Arch Enemy heute mit einem neuen Video zu ‘Poisoned Arrow’. Nach der Veröffentlichung ihrer Live-Platte legen die Italiener The Devils heute mit einem brandneuen Musikvideo zum Song ‘Time Is Gonna Kill Me’ nach. Am 17. März 2023 veröffentlichen Elysion ihre Platte BRING OUT YOUR DEAD über Massacre Records. Hier ein Song von der Scheibe: ‘Crossing Over’. Erik Cohen haut ein…