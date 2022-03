Jesse Leach (Killswitch Engage) enthüllt sein stimmliches Vorbild

In einem Interview mit The Pit offenbart Killswitch Engage-Sänger Jesse Leach, dass einer seiner größten stimmlichen Einflüsse, wenn nicht sogar der größte, auf den Multiinstrumentalist Dan Swanö zurückzuführen ist. Zu Swanös umfangreichem Lebenslauf gehören Nightingale, Witherscape, Edge Of Sanity, Bloodbath und zahlreiche weitere Band-Projekte.

Empfehlung der Redaktion Paul Stanley (Kiss) verrät seine größten Vorbilder Classic Rock, Hard Rock , Rock Kiss gehören zu den erfolgreichsten Rock-Bands aller Zeiten. Dass auch ihre Kreativität auf Pioniere zurückgeht, beweist Paul Stanley. Die Bewunderung für den Musiker erklärt Leach folgendermaßen: „Für mich war er [Dan Swanö] der erste, der das Growlen, Brüllen und Schreien mit schönem, melodischem Gesang kombiniert hat, was zu Bands wie Opeth geführt hat. Ich meine, er war seit Beginn dieser ganzen Szene dabei und hat Killswitch Engage sehr beeinflusst. Ich würde sagen, dass der europäische Metal im Allgemeinen – egal, ob schwedisch oder skandinavisch im Allgemeinen – mich und jeden bei Killswitch zu dem Stil inspiriert hat, den wir machen. Wir kamen eher aus der Hardcore-Szene, aber diese Stile gemischt zu hören… das war fett.

Für mich ist Dan Swanö… Wenn man sich das frühe Edge Of Sanity-Zeug anhört, ist das einfach umwerfend. Ich glaube, CRIMSON ist ein Album, (…) das mich einfach umgehauen hat. Es hat so gut funktioniert. Es erzählt eine Geschichte, und der Gesang von Swanö ist einfach unglaublich. Dan Swanö wäre also, wenn nicht die Nummer eins, so doch sehr weit oben auf der Liste meiner Einflüsse.“

Außerdem nennt Leach auch Mike Patton (Faith No More, Dead Cross, Mr. Bungle, et cetera), Lars-Göran Petrov (Ex-Entombed, Ex-Firespawn), George „Corpsegrinder“ Fisher (Cannibal Corpse) und Jonas Renkse (Katatonia) als musikalische Einflüsse und Vorbilder.