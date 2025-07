Egal ob Metallica, Possessed oder Deep Purple — Joseph „Joe“ Satriani hat überall wortwörtlich seine Finger im Spiel. Heute feiert der US-Amerikanische Gitarrist seinen 69. Geburtstag. Aus diesem Anlass blicken wir zurück auf sein Leben und musikalisches Wirken.

Jimi Hendrix inspirierte Joe Satriani maßgeblich

Der Dokumentarfilm ‘Joe Satriani — The Satch Tapes’ erzählt die Legende, wie der kleine Joe den Beschluss fasste, Gitarrist zu werden. Während des Fußball-Trainings erfuhr er von Jimi Hendrix’ Tod, was ihn zutiefst erschütterte. Laut ihm fasste er daraufhin kurzerhand den Beschluss, in Hendrix’ Fußstapfen zu treten, und selbst ein neuer Stern am Gitarrenhimmel zu werden. Diese Entscheidung teilte er kurzerhand seinem perplexen Trainer mit und begann, sich die Fingerkuppen an den Saiten abzuarbeiten.

Die harte Arbeit zahlte sich schnell aus. Seine erste Band gründete er gemeinsam mit seinem Schwager Neil Sheehan und taufte sie liebevoll auf den Namen Squares. Diese Gruppe brachte es jedoch leider noch nicht weit, sodass Satriani 1986 sein erstes Solowerk veröffentlichte. NOT OF THIS EARTH kam zwar grundsätzlich gut an, ließ den Gitarristen jedoch trotzdem noch auf immensen Schulden sitzen. Es kam Joe Satriani also sehr gelegen, dass er eingeladen wurde, der Greg Kihn Band beizutreten. Auch dies brachte seine Karriere zwar nicht sonderlich voran, half ihm aber, seine Rechnungen zu begleichen.

Der heiß erwartete Durchbruch

1988 war es endlich so weit. Sein Zweitwerk SURFING WITH THE ALIEN ging durch die Decke, lief im Radio rauf und runter und platzierte ihn sicher und nachhaltig in der Szene. Kurz darauf kamen Deep Purple auf ihn zu, die, nachdem Ritchie Blackmore die Band zum zweiten Mal verlassen hatte, einen Ersatz brauchten. Joe Satriani nahm den Job gerne an und machte ihn so gut, dass er schnell als permanentes Mitglied angefragt wurde. Dies lehnte er jedoch ab, sodass Steve Morse dafür einsteigen konnte.

Auch als Produzent und Gitarrenlehrer versuchte sich der Musiker fleißig. So wurde unter anderem die Possessed-EP THE EYES OF HORROR (1988) von ihm produziert. Parallel unterrichtete er Gitarren-Größen wie Kirk Hammett (Metallica) und Alex Skolnick (Testament). Glücklicherweise ließ Satriani während all diesen Projekten seine Solokarriere nicht schleifen und beglückte seine Fans mit weiteren Alben wie zum Beispiel THE EXTREMIST (1992), was bis heute sein kommerziell erfolgreichstes Werk ist und in den USA Goldstatus erreichte.

Das war noch nicht genug: Chickenfoot und G3

Joe Satriani war nach all diesen Projekten noch immer nicht ausgelastet, weshalb er 1996 die G3-Tournee ins Leben rief. Verschiedenste Gitarristen, die sich in der Szene einen Namen gemacht haben, reisten gemeinsam umher und spielten ihr Repertoire. Erst 2023 gab es eine Neuauflage dieser Tournee, 2024 folgte eine Wiedervereinigung der ursprünglichen G3-Besetzung. Seit 2008 ist der Gitarrist Mitglied bei der Supergroup Chickenfoot. Gemeinsam mit den ehemaligen Van Halen-Mitgliedern Sammy Hagar und Michael Anthony und dem Red Hot Chili Peppers-Schlagzeuger Chad Smith veröffentlichte er zwei Alben: Das bandbetitelte Debüt CHICKENFOOT (2009) und anschließend CHICKENFOOT III (2011), was ironischerweise ihr Zweitwerk ist.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, sind Joe Satrianis Finger überall im Spiel. Die Liste ist endlos: Es ist egal, ob es im Dream Theater-Album SYSTEMATIC CHAOS (2007) oder die Folge ‘Why Can’t We Be Friends’ der Zeichentrick-Serie ‘American Dad!’ geht, er war dabei. METAL HAMMER gratuliert herzlich zum Geburtstag!

—

