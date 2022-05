Warum Joe Satriani Deep Purple nicht beitreten wollte

Joe Satriani, der im Dezember 1993 bei Deep Purple einsprang, um die Band bei ihren ausstehenden Japan-Terminen zu unterstützen, und nach dem plötzlichen Ausstieg von Band-Gründer Ritchie Blackmore für eine europäische Sommertournee im Jahr 1994 blieb, sprach mit VintageRock.com über seine Entscheidung, eine feste Position in der Band abzulehnen. Als Hauptargument führte er die Bandbreite von (Kollaborations-)Möglichkeiten an, die sich Musikern als Solokünstler eröffnet.

Kommerzieller Erfolg versus Selbstentfaltung?

Die Entscheidung, keiner Band als festes Mitglied beizutreten, beschreibt er dennoch als „wirklich gefährlichen Schritt. Man verpasst den ganzen Input einer Band und man verpasst die Chance, Mainstream zu werden. Es ist sehr schwierig für Jeff Beck, Mainstream zu werden (…).“ Zudem spekulierte er über das potenzielle Ausbleiben von Auszeichnungen und kommerziellen TV-Auftritten.

„Ich erinnere mich, wie Steve Vai einmal zu mir sagte: ‚Joe, wenn du es vermeiden kannst, ersetze niemals einen berühmten Musiker in einer Band, denn die Fans – sie lassen dich das nie vergessen. Du wirst immer mit dem ersten Typen verglichen, dem ursprünglichen Typen.‘ Also dachte ich, ich werde die Chance nutzen. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Fans, und wir werden zusammenbleiben und versuchen, immer bessere Alben zu machen.“