Joey Jordison: „Ich habe noch tonnenweise Song-Ideen für Slipknot herumliegen“

In ihrer Heimatstadt Des Moines in Iowa haben Slipknot bereits etliche Shows gespielt. Ein ganz spezielles Spektakel will die Band nun aber mit der Eröffnung eines Band-Spukhauses erreichen.

[Update]Die Geschichte und Kultur der Masken-Band Slipknot soll in Kürze in einem Geisterhaus in ihrer Heimatstadt Iowa zum Leben erweckt werden. Ein Einblick in den Rundgang durch die neue Spukattraktion in Des Moines gibt nun ein einminütigen Video. https://www.youtube.com/watch?v=OS_dwyZ3Z9I [Originalmeldung vom 14.9.2018]Lang ist es nicht mehr bis wieder Kürbisse geschnitzt werden. Für den passenden Gruselfaktor zu Halloween haben Slipknot eine Partnerschaft mit dem ‘The Slaughterhouse Haunted House’ in Iowa bekanntgegeben. Das 10.000 Quadratmeter große Gebäude eröffnet am 5. Oktober für einen Monat und wird Erinnerungsstücke der Band, Meet-and-Greet-Veranstaltungen und etwa 40-50 Schauspieler beinhalten, die die Ikonologie, Geschichte und Kultur der Band zum Leben…