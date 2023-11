John 5: Mötley Crüe sollten mit Guns N’ Roses auf Tour gehen

Eines der fettesten Tour-Pakete zuletzt waren Mötley Crüe und Def Leppard. Das hat wunderbar funktioniert. Doch wenn man John 5 fragt, gibt es in dieser Hinsicht tatsächlich noch Luft nach oben. Ginge es nach dem Ausnahmegitarristen, sollte seine neuerliche Glam Metal-Gruppe mit den Sleaze-Rockern Guns N’ Roses auf Konzertreise gehen.

Man kennt sich

„Wenn man mich fragen würde, mit welchen Bands, die auf Tour gehen und die ich liebe, ich realistisch betrachtet gerne unterwegs sein würde, dann wären Guns N’ Roses meine Nummer eins“, stellte John 5 im ‘Appetite For Destruction’-Podcast klar. Mit Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx habe er schon einmal darüber geredet. „Jemand fragte uns ebenfalls danach, und wir sagten beide Guns N’ Roses. Und zwar einfach, weil es so perfekt zusammenpassen würde. Wir lieben sie beide so sehr. Und wir sind Freunde. Ich liebe all die Jungs so sehr und bin mit ihnen seit einer sehr langen Zeit befreundet. Ich meine: Richtig lange.“

Des Weiteren erinnerte sich John 5 daran, wie er vor etlichen Jahren mit den Kerlen von Guns N’ Roses anfing abzuhängen. Das sei zu der Zeit gewesen, als das Video zu ‘Welcome To The Jungle’ zum ersten Mal im Fernsehen lief. „Da habe ich sie getroffen und sie gesehen. Denn ich habe mich im Sunset Strip Tattoo Studio tätowieren lassen. Und ich bin ihnen begegnet — unter anderem im Cathouse Club. Also kenne ich sie schon sehr lange. Und ich finde einfach, dass es eine wirklich wundervolle Tournee sein würde.“

