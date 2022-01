Jon Larsen (Volbeat) ist Corona-positiv, Jon Dette (Ex-Slayer) springt ein

Volbeat mussten ihren Auftritt am 28. Januar 2022 in Boise absagen, nachdem sich Schlagzeuger Jon Larsen mit COVID-19 infiziert hatte. Während der Zeit, in der Larsen ausfällt, übernimmt Ex-Slayer– und Ex-Testament-Schlagzeuger Jon Dette seinen Posten, sodass Volbeat ihre Tournee mit Ghost und Twin Temple fortführen können. Was Larsens gesundheitlichen Zustand betrifft, so erklären Volbeat, dass er keine Symptome hat und sich weitestgehend gut fühlt.

Über die Sozialen Medien teilte die Band am Freitag mit: „Boise Volfam: Leider wurde Jon heute Morgen positiv auf COVID getestet, sodass wir unseren Auftritt heute Abend im Idaho Center absagen müssen. Jon ist asymptomatisch und fühlt sich gut, sodass wir hoffen, dass er bald wieder hinter dem Tresen stehen kann.

Über die Sozialen Medien teilte die Band am Freitag mit: „Boise Volfam: Leider wurde Jon heute Morgen positiv auf COVID getestet, sodass wir unseren Auftritt heute Abend im Idaho Center absagen müssen. Jon ist asymptomatisch und fühlt sich gut, sodass wir hoffen, dass er bald wieder hinter dem Tresen stehen kann.

Ghost und Twin Temple spielen trotzdem, aber Rückerstattungen sind auf Wunsch an der Vorverkaufsstelle möglich. In der Zwischenzeit lässt unser großartiger Freund und großartiger Schlagzeuger Jon Dette alles stehen und liegen, um sich mit uns in Portland zu treffen und einzuspringen, bis unser Jon zurückkehren kann, damit wir die Tournee morgen Abend fortsetzen können. Boise, wir hoffen, dass wir bald zurück sind. Bitte bleibt in der Zwischenzeit gesund!"

Bis zu den Deutschland-Terminen im Juni sollte sich Larsen hoffentlich wieder erholt haben.