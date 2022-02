Jon Schaffer (Iced Earth) kooperiert weiterhin mit Ermittlern des Kapitol-Aufstands

Iced Earth-Gitarrist Jon Schaffer bekannte sich Anfang 2021 wegen seiner Teilnahme bei den Unruhen im US-amerikanischen Kapitol schuldig. In gleichem Zuge schloss er einen Kooperationsdeal mit der Regierung ab, mit der er weiterhin zusammenarbeitet.

Als Teil der Vereinbarung erklärte sich Schaffer laut CNN bereit, mit Ermittelnden in diesem Fall zu kooperieren und möglicherweise in damit verbundenen Strafverfahren auszusagen. Im Gegenzug für Schaffers Unterstützung könnte das Justizministerium den Richter nun dazu bringen, bei der Verurteilung Milde walten zu lassen. Als Teil der Vereinbarung hat das Justizministerium außerdem angeboten, Schaffer in das Zeugenschutzprogramm aufzunehmen.

Jon Schaffer als Teil der rechtsextremen Gruppe Oath Keepers

„Koordinierter Akt des Inlandsterrorismus“

In einem Status-Update, das am 18. Februar 2022 vor dem Bundesgericht in Washington einging, schrieb US-Anwalt Matthew M. Graves, dass die „Regierung berichtet, dass der Angeklagte Jon Schaffer weiterhin mit derselben kooperiert“. Außerdem bat die Staatsanwaltschaft um eine Frist für einen weiteren Statusbericht in seinem Fall. Dieser soll spätestens im Mai 2022 erfolgen.