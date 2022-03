Judas Priest: Glenn Tipton überrascht Fans auf der Bühne in Los Angeles

Derzeit befinden sich die Heavy Metal-Helden Judas Priest auf ihrer Amerika-Tour mit Queensrÿche. Dabei gab es während dem Konzert am 15. März in der Shrine Auditorium & Expo Hall in Los Angeles, Kalifornien eine nette Überraschung für die Fans: Gitarrist Glenn Tipton unterstützte die Band mit seinem sechssaitigem Instrument auf der Bühne.

Doch Glenn bleibt unaufhaltsam: für die Zugabe erschien er mit Priest auf der Bühne und spielte ‘Metal Gods’, ‘Breaking The Law’ und ‘Living After Midnight’.

Weiterhin aktives Mitglied von Judas Priest

Sänger Rob Halford äußerte sich kürzlich gegenüber Metal Pilgrim, dass Glenn „Immer noch aktiv an Judas Priest beteiligt ist, zu hundert Prozent. Andy steht immer noch an dieser Stelle für Glenn, mit Glenns Segen. […] Es war ein wirklich wichtiger Tag, an dem Glenn sagte: ‚Ich denke, es ist wahrscheinlich das Beste, wenn ich zur Seite trete und wir vielleicht Andy einsteigen lassen.‘ Das war einfach ein wirklich schöner Akt der Selbstlosigkeit. Das ist Glenn, der Priest und den Ruf von Priest schätzt, vor allem bei Live-Konzerten mehr als alles andere.“

Während ihrer Jubiläumstournee mit Sabaton sah sich die Band gezwungen, ein Teil der Nordamerika-Show zu verschieben. Gitarrist Richie Faulkner erlitt eine akute Aortendissektion des Herzens auf dem Louder Than Life Festival. Schlussendlich musste sich der Gitarrist einer zehnstündigen, lebensrettenden Operation in Louisville, Kentucky, unterziehen.

Die aktuelle Nordamerika-Tournee von Judas Priest begann am 4. März im Peoria Civic Center in Peoria, Illinois. Über einen Monat später, den 13. April, enden die Auftritte im FirstOntario Centre in Hamilton, Ontario, Kanada.