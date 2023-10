Judas Priest: Ian Hill findet nicht, dass Rock tot ist

In einem Interview mit The Press-Enterprise um den bevorstehenden Auftritt von Judas Priest beim Power Trip Festival in Kalifornien wies der Bassist von Priest, Ian Hill, die Behauptung zurück, dass Heavy Metal und Rock tot seien.

„Wenn Leute sagen, ‚Rock stirbt‘, frage ich mich nur, ‚Womit möchtest du es ersetzen?‘ Es gab schon immer Mainstream-Pop-Musik. Aber daneben gab es auch diese eigenartigen Dinge, die darunter hervorgekommen sind. Heavy Metal ist eine dieser Sachen“, erklärte er.

„Wenn wir es schließlich sein lassen, werden andere Bands sicher an unsere Stelle treten. Aber bei Konzerten sehen wir, dass Leute ihre Kinder und in manchen Fällen sogar ihre Enkel mitbringen, und auch die werden davon begeistert. Also gibt es eine gute Zukunft für Rock.“

Mehr junge als alte Gesichter

Hill hatte bereits in einem Interview mit The Korea Times im November 2018 auf die populäre Theorie reagiert, dass „Rock tot“ sei oder niemals das sein werde, was er einmal war. Damals sagte er: „Ich stimme der Idee nicht zu, dass Rock tot oder auch nur in der Nähe davon ist, zu sterben. In meiner Erfahrung sind die Festivals, auf denen wir spielen, besser besucht denn je, und es gibt mehr junge Gesichter im Publikum als alte. Ich denke daher, dass es eine großartige Zukunft für Rock und Heavy Metal gibt.“

Im Interview gab der Bassist einen guten Rat an junge Musiker: „Arbeitet weiter an euren Fähigkeiten und habt Geduld. Wenn ihr etwas Gutes habt, wird früher oder später jemand darauf aufmerksam werden“, sagte er.

Ein paar Jahre zuvor hatte Hills Band-Kollege Rob Halford dem kanadischen Journalisten Mitch Lafon gesagt, dass er auch nicht mit der Behauptung einverstanden sei, dass Rock tot ist. „Ich habe diese Aussage im Lauf der Jahrzehnte, in denen ich im Metal bin, schon mehrmals gehört“, sagte der Sänger. „Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich denke, es geht ihm gerade hervorragend. Er war noch nie stärker.“

