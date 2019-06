Ihr wolltet schon immer mal SOUTH OF HEAVEN als Puzzle legen? Könnt ihr, denn es gibt jetzt klassische Albumcover von Slayer und Co. als Puzzles.

Puzzeln macht Spaß, schult die Geduld und bringt Entschleunigung. Was könnte es Schöneres geben? Ein Puzzle mit Heavy Metal-Bezug wäre eine Idee! Das dachte sich auch die britische Firma Zee Productions, die nun insgesamt zwölf Puzzles mit ikonischen Artworks am Start hat. Unter der Produktlinie Rock Saws sind jeweils drei klassiche Album-Cover von Iron Maiden, Judas Priest, Motörhead und Slayer als Puzzle erschienen. Preislich gehen die Puzzles mit 17,50 Britischen Pfund (etwa 20 Euro) sogar ebenfalls in Ordnung. Und der geneigte Käufer dürfte auch durchaus einige Zeit mit dem jeweiligen Legespiel verbringen. Immerhin umfassen die Packungen jeweils 500 Teile. Letztendlich fragt…