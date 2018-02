Judas Priest: Rob Halford spricht über den Tournee-Rücktritt von Glenn Tipton

Nach der Meldung von Glenn Tipton, dass er keine Judas Priest-Tour mehr bestreiten könne, weil ihm seine Parkinson-Krankheit das nicht mehr erlaube, meldete sich auch Rob Halford gegenüber Kerrang! noch mal explizit zu diesem Thema.

„Glenn ist nach wie vor Band-Mitglied bei Judas Priest“, so Halford. „Wir haben dermaßen viele emotionale Reaktionen erhalten, als Glenn seine Entscheidung öffentlich machte.

Aber wir sind auch glücklich für ihn, dass er eine Lösung gefunden hat, die gut für ihn und seinen Gesundheitszustand ist. Ihm ging es ausschließlich um die Band. Die Band, die Band, die Band.

Als wir zu ihm sagten: ,Es geht nur darum, was für dich das Beste ist‘, antwortete er: ,Nein, es geht darum, was das Beste für die Band ist.‘ Das zeigt überdeutlich, was ihm am meisten am Herzen liegt.“

Tipton trat 1974 Judas Priest bei und ist an sämtlichen Studioalben der Band beteiligt. Er wird auf der anstehenden „Firepower“-Tournee durch Andy Sneap ersetzt, der FIREPOWER produziert hat.

„Ich wiederhole es: Glenn ist immer noch bei Judas Priest, lediglich seine Rolle hat sich verändert“, bekräftigt Halford, dem diese Tatsache sehr wichtig ist.

„Er kann zwar nicht touren, aber seid darauf vorbereitet, dass er hier und da auftaucht und ‘Breaking The Law’ oder ‘Living After Midnight’ performt. Wir haben so viele Liebe erfahren, das ist einfach fantastisch. Ich weiß, dass sobald er die Bühne betritt, es etwas Besonderes sein wird.“