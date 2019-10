Judas Priest-Gitarrist Glenn Tipton hat Ugly Kid Joe-Sänger Whitfield Crane scheinbar die in den Neunzigern offene Position am Mikro angeboten.

Judas Priest und Tim "Ripper" Owens - diese zwischenzeitliche Konstellation hätte es unter Umständen vielleicht gar nicht gegeben. Denn als Rob Halford in den Neunziger Jahren sein Solo-Ding durchzog, fragten die britischen Metal-Götter offenbar auch den Frontmann der Hard-Rocker Ugly Kid Joe: Whitfield Crane. Dies hat der 51-Jährige kürzlich in einem Interview mit "Metal Rules" verraten. "Das war, als Glenn Tipton sein Album BAPTIZM OF FIRE [1997] machte", erinnert sich Crane. "Und ich vermittelte unseren Drummer Shannon Larkin, um darauf zu spielen. Er spielte auf zwei Songs und ersetzte zwei krasse Schlagzeuger, denn es waren Aufnahmen mit Click-Track. Dann nahm…