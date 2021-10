K.K. Downing spricht bereits von zweitem KK’s Priest-Album

K.K. Downing bei einer Judas Priest-Show am 21. August 2004 in Chicago

Am 01. Oktober 2021 erschien das Debütalbum der aufsteigenden Heavy Metal-Formation KK’s Priest – zwar mit Verzögerung, aber immerhin. Und schon jetzt spricht Gitarrist K.K. Downing von der Planung, Entstehung und Veröffentlichung der Nachfolgerplatte von SERMONS OF THE SINNER. Laut eigener Aussage könnte es gut sein, dass die zweite KK’s Priest-Scheibe bereits 2022 auf den Markt kommt.

Empfehlung der Redaktion KK’s Priest: Tim „Ripper“ Owens könnte sich Tour mit Judas Priest vorstellen Heavy Metal In einem Interview erzählt der ehemalige Judas Priest-Frontmann Tim Owens, dass er eine gemeinsame Tour mit seiner neuen Band KK’s Priest „großartig“ fände. Dem College Radio News Network erzählt Downing: „Ich bin bereits auf dem Weg zur nächsten Platte, was ungeheuer aufregend ist. Falls ich also diesen Winter nutzen kann, wir diesen Winter nutzen können, durchzusitzen und zu arbeiten, wird gegen Ende alles fertig sein. Das wäre großartig, denn dann könnten wir das Album irgendwann nächstes Jahr veröffentlichen. Und bis dahin werden wir natürlich eine richtig coole Tournee machen. Wir freuen uns, wenn wir als Special Guest bei einer Band auftreten oder unsere eigenen Shows machen – entweder oder… Und hoffentlich können wir eine Tournee an Land ziehen. Aber wir müssen erst einmal das erste Album in Umlauf bringen. Für alle Promoter da draußen: Hört mal rein und schaut euch die Videos an.“

Bereits 2011 verließ Downing Judas Priest, durch die er maßgeblich an Bekanntheit erlangte. Seit 2019 schraubt er mit dem ebenfalls ehemaligen Judas Priest-Mitglied Tim „Ripper“ Owens an ihrem gemeinsamen, neuen Projekt KK’s Priest.

