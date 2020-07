Karl Logan muss mindestens 25 Jahre hinter Gitter

Der ehemalige Manowar-Gitarrist Karl Logan wurde bekanntlich vor zwei Jahren verhaftet, weil er im Besitz von Kinderpornografie war. Laut einem Bericht des Charlotte Observer hat der 55-Jährige nun im Gerichtssaal gestanden, dass er entsprechende Videos heruntergeladen und gespeichert hat. Deswegen droht ihm nun ein Strafmaß von mindestens 25 Jahren Gefängnis.

Urteilsspruch steht aus

Wann genau das finale Urteil über Karl Logan verkündet wird, steht noch nicht fest. Nachdem er im August 2018 in in Charlotte, North Carolina, in Gewahrsam genommen wurde, lastete man ihm sechs Tatbestände der Ausbeutung von Minderjährigen an. Zu zweien bekannte er sich direkt schuldig, seitdem sitzt er im Knast. Begangen hat der Ex-Manowar-Riffer seine Taten zwischen dem 18. Juni und 2. August 2018.

Manowar haben umgehend reagiert, als bekannt wurde, dass Karl Logan eingebuchtet wurde. In einem Statement verkündeten die True-Metaller, dass der US-Amerikaner nicht mehr länger zur Band gehören und nicht mehr mit ihr auftreten werde. Etwas Zeit später konnten Joey DeMaio und Co. dann einen Nachfolger für die vakante Position präsentieren. An den sechs Saiten bei Manowar spielt seitdem E.V. Martel. Der junge Blondschopf war zuvor unter anderem in einer Manowar-Tribute-Kapelle aktiv. Für ihn muss sich sein Engagement bei den Metal-Veteranen anfühlen, als lebe er seinen Traum.