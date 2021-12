Kee Marcello (Ex-Europe) kann die „Arschlöcher“ von Poison nicht mehr sehen

Foto: Screenshot via YouTube, WhiteLineFeverTV. All rights reserved.

auch interessant

Nachdem die US-amerikanischen Glam Metaller Poison angeblich den Refrain von Easy Actions (Glam Rock-Band von Kee Marcello) ‘We Go Rocking’ gestohlen und zu ihrem US-Hit ‘I Want Action’ gemacht haben sollen, leitete der Ex-Europe-Gitarrist in den Achtzigern rechtliche Schritte gegen Poison ein. Noch heute ist unklar, ob sich die Poison-Mitglieder damals absichtlich an der Melodie des Easy Action-Songs bedienten oder ob der Refrain bloß zufällig ähnlich klingt. Für Kee Marcello ist die Angelegenheit nach wie vor eindeutig, wie er kürzlich im „White Line Fever“-Podcast berichtet.

Empfehlung der Redaktion Esmé Biancos Klage gegen Marilyn Manson wird fortgesetzt Alternative Metal Esmé Bianco erringt einen juristischen Sieg in ihrer laufenden Klage gegen Marilyn Manson. Das US-Bezirksgericht genehmigt die Fortsetzung des Verfahrens. „Ich kam in Kontakt mit dem Produzenten des Poison-Albums [LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN], Ric Browde, und er erzählte mir, dass er das Easy Action-Album und das Hanoi Rocks-Album mit ins Studio brachte, als er das Poison-Album machte. Und er legte ‘We Go Rocking’ auf und schlug der Band vor, ein Cover daraus zu machen. Und sie sagten: ‚Das ist eine verdammte schwedische Glam-Band. Wer soll das schon wissen?‘ Sie haben uns einfach abgezockt. Und das ist Ric Browde, der das persönlich sagt. Es ist also so verdammt offensichtlich, dass es passiert ist.“

Poison leugneten vermeintlichen Refrain-Diebstahl

Hätte die Situation umgekehrt stattgefunden, und Kee Marcello hätte sich einer fremden Melodie bedient, so sagt er, hätte er sich aufrichtig und öffentlich dafür entschuldigt und einen Vorschlag zur Wiedergutmachung unternommen. Seitens Poison kam es allerdings nie dazu. „Noch heute leugnen sie es ganz unverblümt“, fährt Marcello fort. „Als Poison beim Sweden Rock Festival spielten, hatten sie eine Pressekonferenz. Und jemand fragte: ‚Was ist mit Kee Marcello? Was ist mit Easy Action? Was ist mit ‘We Go Rocking’?‘ Und sie sagten: ‚[Wir] haben noch nie etwas von denen gehört.‘“

Empfehlung der Redaktion Kinder von Josh Homme beantragen Kontaktverbot Stoner Rock Die Söhne von Queens Of The Stone Age-Boss Josh Homme haben eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gegen ihren Vater beantragt. Auch wenn es keine handfesten Beweise für den Melodie-Diebstahl gibt, würde sich Kee Marcello etwas Aufrichtigkeit wünschen. „Gib wenigstens zu, dass du dich manchmal irrst“, sagt er. „Also, ich weiß es nicht. Ich will diese Arschlöcher nicht mehr sehen.“ Eine finanzielle Entschädigung sollen Easy Action in diesem Fall jedoch erhalten haben.

Wie es dazu kam, beantwortet Marcello wie folgt: „Der Verleger [für ‘We Go Rocking’] ist Warner Chappell Music. Ich bin als hundertprozentiger [Autor] der Musik aufgeführt, und es gibt drei von uns, die für den Text von ‘We Go Rocking’ verantwortlich sind – der Sänger, der Bassist und ich.

Entschädigung für Easy Action

Die Sache ist die, dass ich so beschäftigt war, als das passierte, dass ich [Poison] nicht verklagt habe. Es war Warner Chappell Music, die sie verklagt haben und gedroht haben, sie vor Gericht zu bringen“, erklärt Marcello. „(…) Sie haben einen außergerichtlichen Vergleich beschlossen. Aber wie man weiß, muss bei einem Vergleich dieser Art kein öffentliches Statement abgegeben werden und so wusste niemand, dass sie etwas falsch gemacht haben.