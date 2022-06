Kerry King rekapituliert seine Zeit bei Megadeth

Loudwire sprach bereits vor einiger Zeit mit Slayer-Gitarrist Kerry King über seinen kurzweiligen Ausflug in die musikalischen Sphären der Thrash Metal-Hochkaräter Megadeth. Nun, da besagtes Interview online wieder aufgetaucht ist, haben auch wir die Möglichkeit, uns an die kurze gemeinsame Zeit der Genre-Größen zu erinnern.

Empfehlung der Redaktion David Silveria verlässt Breaking In A Sequence Alternative Metal Der ehemalige Korn-Schlagzeuger David Silveria entschloss sich kürzlich für eine Trennung von der Alternative Metal-Gruppe Breaking In A Sequence. King spielte 1984 bei auf ersten fünf Konzerten von Megadeth, bevor er die Gruppe verlassen und natürlich eine äußerst erfolgreiche Karriere bei Slayer begonnen hatte. Doch bevor es dazu kam, hatte King „das Glück, Metallica live mit Mustaine zu erleben. Ich war so fasziniert von Mustaine, weil er einfach krass an der Gitarre abging… Und ich denke, dass ich das bis heute nicht kann. Also war ich von seinem Gitarrenspiel einfach umgehauen.“ Später soll Mustaine Kontakt zu King aufgenommen und ihn für die erwähnte Megadeth-Tournee akquiriert haben.

Die Ruhe vor dem Bruch

„Ich dachte: ‚Das ist eine fantastische Chance zum Lernen.‘ Und ich dachte auch, die Leute würden mich sehen und mich von Slayer kennen. Oder, wenn sie mich sehen, würden sie zumindest an Slayer denken. Ich hatte also die besten Absichten für Slayer im Sinn. Ich bin nicht hingegangen und habe gesagt: ‚Hey, ich werde bei Megadeth mitmachen.‘“ Aber hier wird es erst richtig gut. Aus dem Stegreif sagte Kerry King über Mustaine: „Ich weiß nicht, wie jemand länger als ein paar Stunden bei Megadeth sein kann – der Typ ist verrückt.“

Empfehlung der Redaktion Megadeth: Dave Mustaine über David Ellefson Thrash Metal Vor einem Jahr wurden Sex-Skandale um Dave Ellefson bekannt. Danach flog er bei Megdeth raus, nun äußert er und Dave Mustaine sich erneut zum Vorfall. Ferner behauptete er, dass seine Zeit bei Megadeth eine „gute Zeit“ war, Drogen und andere „Aktivitäten“ jedoch dafür gesorgt hatten, dass diese nur von kurzer Dauer sein würde. Hinzu kam für King andersartige Kompositionsstil von Mustaine, den er als recht „kompliziert“ erachtet hatte. Auf die Frage, ob die Trennung zu einem Zerwürfnis zwischen King und Mustaine führte, das sich später zu einem Zerwürfnis zwischen Megadeth und Slayer entwickelt hat, antwortete der Gitarrist: „Ja, ich würde sagen, das ist richtig.“ Seht hier das vollständige Interview:

