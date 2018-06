Khemmis DESOLATION: Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zum Album des Monats Juli 2018

Unser Album des Monats Mai ist REVERENCE von Parkway Drive. Lest hier Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion.

Seit heute steht REVERENCE in den Läden, und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen – was die METAL HAMMER-Redaktion zu Parkway Drives aktuellem Album und Soundcheck-Sieger zu sagen hat, lest ihr hier: Lothar Gerber Beflügelt davon, dass sich der auf IRE aufgebotene Mut ausgezahlt hat, setzen Parkway Drive den eingeschlagenen Kurs fort – mehr Melodien, mehr Gegensätze, mehr Dynamik, mehr Experimente. Das steht den Australiern ausgesprochen gut. Wer dem Fünfer diese Weiterentwicklung abspricht und ihm Anbiederung vorwirft, muss eben weiterhin HORIZONS, DEEP BLUE und ATLAS hören. Manchen Nörglern kann man eben nicht helfen. Matthias Weckmann Nachdem sich die…