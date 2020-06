Kinder reagieren auf Kiss

„Kids react to…“ kennen womöglich viele Leute bereits von Youtube. Darin haben die Macher Kindern Videos von gestandenen Musik-Acts vorgespielt, auf die vornehmlich deren Eltern abfahren – darunter Slipknot, Metallica und Disturbed. Die Ergebnisse sind oft mitreißend, spaßig und erhellend. Nun hat der Südwestrundfunk diese Idee aufgegriffen. So lassen die Fernsehmacher von SWR3 Kinder auf Konzertausschnitte von Kiss reagieren (Video siehe unten).

Gegensätzliche Gefühle

Über die aktuelle Folge heißt es von Seiten der SWR3-Redaktion: „Die Kinder rocken und singen zu ‘I Was Made For Lovin’ You’ und feiern die spektakuläre Live-Show von Kiss. Doch spätestens wenn Gene Simmons Blut spuckt, schwanken die Kinder zwischen Begeisterung und Entsetzen. Außerdem erzählen die Kids, was sie sich unter einer verrückten Nacht (‘Crazy Nights’) vorstellen und wie zwei von ihnen das Kiss-Konzert in Iffezheim während der ‘End Of The Road’-Tour erlebt haben, das durch ein Gewitter abgebrochen werden musste.“

Des Weiteren erklärt der Südwestrundfunk, was es mit der „Generation Alpha“ auf sich hat: „Was denken Kinder über Lena, Billie Eilish oder Rammstein? Und was wollen die ganzen Künstler mit ihren Texten und Videoclips eigentlich sagen? Das Generation-Alpha-Team besteht aus Kindern zwischen 5 und 9 Jahren, die Musik lieben. Sie schauen sich die Stars und ihre Songs genau an und sagen ihre Meinung – ehrlich, unverfälscht und sehr direkt.“

