Vr Kurzem stand eine Gitarre aus dem Besitz von Metallicas Kirk Hammett im Rahmen einer Auktion zum Verkauf. METAL HAMMER berichtete. Nun wurde diese Gitarre versteigert. Für einen satten Preis, der die Schätzung des Verkaufswerts weit übersteigt: 76.800 US Dollar.

Bei der Gitarre handelt es sich um eine Gibson SG Custom Serial #CEO-4, die Hammett während des finalen Black Sabbath-„Back To The Beginning“-Abschiedskonzerts für das Cover von Black Sabbaths ‘Hole In The Sky’ bespielte.

Die Gitarre zeichnet sich durch einen 24,75 Inch langen Mahagonihals, ein 22-Bund-Ebenholz-Griffbrett mit Perlmutt-Inlays sowie Inlays am Kopf und einen Mahagony-Korpus in „Ghost Burst“ aus. Mit dazu gab es einen Hardcase-Gitarrenkoffer, den „Back To The Beginning“-Backstage-Pass des Gibson-CEO Cesar Gueikian inklusive dessen Unterschrift sowie einen Custom-Gitarrengurt mit Locking-Vorrichtung. Außerdem: Die Gitarre selbst trägt eine Unterschrift von Kirk Hammett.

Darum gibt Hammett seine Gitarre her

Zu dem Verkauf der Gitarre erklärte Hammett: „Ich mag es nicht, meine Gitarren zu zählen. Wenn ich wüsste, wie viele Gitarren ich besitze, wäre es mir ein wenig peinlich. Ich hatte diese Sammelvorliebe schon immer und wurde 1998 zu einem Gitarrensammler. Ich habe eine große Kollektion von Gitarren, die sich über die Jahre angehäuft hat und liebe meine Kernsammlung. Manche davon sind Tourneegitarren, aber darunter ist auch ein ganzer Haufen seltenes, komisches Zeug. Instrumente, insbesondere Gitarren, haben eine Sakralität und sollten gespielt werden. Es ist schade zu sehen, wenn so viele Gitarren nicht gespielt werden. Ich muss einfach loslassen und einige davon an andere Menschen weitergeben, die damit jeden Tag spielen werden. Ich hoffe, dass Leute, die meine Gitarren kaufen, diese benutzen, mit ihnen aufnehmen, mit ihnen touren, sich selbst damit einen über die Birne ziehen oder was auch immer.“

Die Auktion fand im Rahmen der „Played, Worn & Torn“-Serie statt, die von Gibsons Non Profit-Arm Gibson Gives und dem kalifornischen Auktionshaus Julien’s Auctions ins Leben gerufen wurde. Darunter fanden sich 15 unterschriebene, bühnengenutzte Gitarren bekannter Musiker. Mit dabei waren unter anderem Instrumente von den Beatles, Prince und Eddie van Halen, sowie weitere Gegenstände bekannter Musiker.

Der geschätzte Verkaufswert der Kirk Hammett-SG betrug 4.000 bis 6.000 US Dollar. Letztendlich ging das gute Stück tatsächlich für 76.800 US Dollar weg. Hammett gab an, Gewinne des Verkaufes würden in All Within My Hands, die Wohltätigkeitsorganisation von Metallica, fließen. All Within My Hands setzt sich für den Kampf gegen den Hunger, für Arbeitsbildung und andere lokale Organisationen ein. Teile des Erlöses soll an Gibson Gives gehen. Die Wohltätigkeitsorganisation setzt sich für die Unterstützung von LGBTQ-Initiativen, sowie Gesundheitsorganisationen und fördert Musikerziehung.

