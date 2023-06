Kiss: Gene Simmons über den Einfluss der Band

In einem Interview mit „The Daily Distraction“ sprach Gene Simmons darüber, welche Musiker Kiss beeinflusst haben. Zudem habe die Band ganze Generationen von Fans geprägt, so der Musiker weiter.

Weitreichender Einfluss

Wie Gene Simmons erklärte, haben Kiss Genre-übergreifend diverse Gitarristen mit ihrem Schaffen beeinflusst. „Kirk Hammett hat seine ersten Erfahrungen mit Kiss-Platten gemacht, er spielt bei Metallica. Und Dimebag Darrell bei Pantera", so der Musiker. Weiterhin bestätigte Gene die Erzählung, dass Dimebag, der 2004 während eines Konzerts seiner Band Damageplan erschossen wurde, tatsächlich in einem Kiss-Sarg beerdigt worden sei. „Das ist wahr. Dimebag hatte Ace (Frehley, Gitarre – Anm.d.A.) auf seiner Brust tätowiert. Tragischerweise wurde er auf der Bühne von einem Verrückten getötet, der ihm in den Kopf schoss. Dimes Familie hat sich gemeldet. Und ich hatte ein paar Kiss-Särge parat. Ich habe einen aus meiner Sammlung zur Verfügung gestellt, und er wurde tatsächlich in einem davon begraben."

Doch auch abseits von Thrash Metal-Ikonen scheint die Band ihre Fußstapfen hinterlassen zu haben. „Tom Morello (Rage Against The Machine, Gitarre – Anm.d.A.) hielt die Dankesrede während unserer Einführung in die Rock And Roll Hall Of Fame. Seine Geschichte erzählt, wie es als Kind mitten in Amerika war. Es fehlte ihm an Dingen, die ihn inspirierten oder zum Nachdenken anregten. Also fing er an, über Kiss zu sprechen und darüber, dass unsere Platten nicht nur dazu dienten, Gitarre zu spielen und auf die Bühne zu gehen, sondern auch der Fantasie freien Lauf zu lassen.

Ich habe alle möglichen Leute getroffen – nicht nur Rocker, sondern auch Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen, die sagen: ,Das war mir in meiner Kindheit wichtig.‘ […] Wenn man ein fünfjähriges Kind mit Kiss-Make-up auf den Schultern seines Vaters sitzen sieht, der ebenfalls Make-up trägt, neben dessen Vater, der 50 oder 60 Jahre alt ist, und sie alle rocken, während der Junge schließlich die Teufelshörner zeigt, wird es nicht mehr besser.“

