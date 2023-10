Am zweiten Augustwochenende 2023 fand das M'era Luna Festival in Hildesheim statt. Seht hier ausgewählte Fotos von Bands und Fans.

Mera Luna 2023 -11.08-13.08.2023 - Nachbericht Wie in jedem Jahr Anfang August war es wieder soweit. Vom 12.-13.8. pilgerten lauter schwarzgekleidete Menschen zum kleinen Flugplatz in Hildesheim, um hier gemeinsam ihre Musik, ihre Szene und ihren Lebensstil zu feiern. Dabei wurde es in diesem Jahr (dunkel-)bunt und politisch wie selten. Nachdem es im letzten Jahr aufgrund Regengüsse und Baustellen erhebliche Anfahrtsprobleme gab, war dies dieses Jahr erstaunlich gut gelöst und man konnte entspannt gegen 10.00 von der Autobahn runterfahren ohne einmal in einen Stau zu geraten. Nach einer erfolgreichen Findungen eines der knappen Campingplätze, konnte man beginnen sich über das…