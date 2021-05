Phil Naro laborierte an Zungenkrebs. Nun hat der Talas-Frontmann mit gerade mal 63 Jahren das Zeitliche gesegnet. Es trauert unter anderem Billy Sheehan.

Phil Naro, Sänger der Hard Rock-Gruppe Talas, ist verstorben. Der Musiker litt an Zungenkrebs und wurde lediglich 63 Jahre alt. Seine Familie gab seinen Tod in den sozialen Medien bekannt. Und auch Bandkollege Billy Sheehan (Mr. Big, The Winery Dogs, David Lee Roth) trauerte auf Facebook um seinen Freund (siehe unten). Familienmensch "Mit großer Traurigkeit müssen wir den Tod unseres Sohnes, Vaters, Freunds und Musikers Phillip Sampognaro, besser bekannt als Phil Naro, verkünden. Die letzten Jahre über kämpfte Phil einen tapferen Kampf gegen den Krebs, aber verließ diese Erde letzte Nacht im Kreise seiner Familie und engsten Freunde. Ein Bürger…