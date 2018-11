Kiss: Paul Stanley möchte auf der Bühne über Wasser laufen

Ace Frehley, Paul Stanley und Gene Simmons und ihre diversen Ansichten zur anstehenden Kiss-Abschiedstournee.

Kiss-Gründungsmitglied Ace "The Spaceman" Frehley, der 2002 zuletzt in der Band war, ist aktuell mit der Veröffentlichung seines achten Soloalbums SPACEMAN (Review hier) auf Promotour. Lest hierzu auch das große Interview in der METAL HAMMER-Novemberausgabe. Dass der Gitarrist und Sänger dabei nach der Kiss-Abschiedstournee "One Last Kiss: End Of The Road World Tour" befragt wird, ist nur logisch. "Man kann nie vorhersehen, was diese Jungs machen werden", so Frehley gegenüber Houston Press. "Sie kündigen etwas an und machen dann das genaue Gegenteil davon. Die Pläne drehen sich wie Fähnchen im Wind", lacht Frehley. Auch sei er nicht gefragt worden, ob…