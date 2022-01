Kiss: Rechteverkauf im Bereich des Möglichen

Alles hat seinen Preis. Auch Kiss: In einem aktuellen Interview mit A Journal Of Musical Things wurde Gene Simmons gefragt, ob er die Rechte am Kiss-Back-Katalog jemals verkaufen würde. Dessen Antwort: „Wie viel Geld hast du? Bob Dylan hat die Verlagsrechte seiner Musik für 300-400 Millionen Dollar verkauft. Ich liebe ihn, aber seine Musik bedeutet einem Zwanzigjährigen nicht viel. Junge Leute heutzutage interessieren Songs wie zum Beispiel ‘The Times They Are A-Changin’’ oder ‘Maggie’s Farm’ nicht.

Empfehlung der Redaktion Gene Simmons will ein besserer Mensch werden Glam Rock, Hard Rock Gute Vorsätze für 2022: Gene Simmons gelobt Besserung, möchte gegensätzliche Meinungen akzeptieren und natürlich mehr Geld verdienen. Nur wenige Songs überdauern die Zeiten. Was Kiss einzigartig macht, sind die Markenzeichen. Unsere Gesichter sind größer als die Musik, größer als alles andere.“ Simmons erzählt weiter über Bruce Spingsteen, der jüngst um die 500 Millionen Dollar für die Rechte an seinen Werken eingestrichen hat. „Was der Käufer erhält, ist die Musik, aber nicht das Image. Es gibt keine Springsteen-Cartoons, -Comics oder -Action-Figuren. Kiss sind die einzigen diesbezüglich.

Und falls jemand den richtigen Preis bietet, kauft er das Image, das den Test der Zeit bestanden hat. Das ist wie bei Santa Claus oder Superman: Ein Markenzeichen, das niemand reproduzieren kann. Und das hat keine andere Band außer uns.“ Auch Kiss-Frontmann Paul Stanley erklärte vor ungefähr einem Jahr die Idee des Rechteverkaufs als interessant. „So weit ich weiß, haben wir alle nur eine Reise auf diesem Planeten verfügbar. Man kann diese Dinge nicht mitnehmen, wenn man stirbt, also ist das total verständlich“, so Stanley über andere ältere Musiker, die die Rechte an ihrer Musik verkauft hatten.

Nicht verstecken, sondern verkaufen

„An einem bestimmten Punkt seiner Karriere betrachtet man alles, was man erschaffen hat und schätzt dessen Wert. Künstler tun das. Darum geht es bei der Malerei. Man versteckt seine Gemälde nicht, man verkauft sie.“ Der Preis für die Kiss-Rechte dürfte immens sein. Die US-Hard-Rocker gehören zu den Bands mit dem meisten Merchandise überhaupt und sind Pioniere hinsichtlich Merchandise und Lizenz-Industrie. Kiss-Marken-Merchandise ist weltweit bei großen Handelsketten erhältlich.