Europe melden sich neun Jahre nach WALK THE EARTH mit neuer Musik. Mit der ersten Single-Auskopplung kommt sogleich die Albumankündigung.

Europe scheinen derzeit zu Höchstform aufzulaufen. Die schwedischen Hard-Rocker haben in den vergangenen Monaten ein neues Album aufgenommen, feilen an einer Band-Dokumentation und zelebrieren obendrein dieses Jahr das 40. Jubiläum ihres Erfolgsalbums THE FINAL COUNTDOWN. Namhafte Gäste Bevor die Geburtstagsfeierlichkeiten am 30. September in Glasgow starten, veröffentlicht das Quintett am 25. September das zwölfte Studioalbum. COME THIS MADNESS heißt das gute Stück, das via Silver Lining Music erscheint. Darauf sollen auch Gastbeiträge von Tobias Forge (Ghost) und Michael Åkerfeldt (Opeth) zu hören sein. Jedoch ist noch nicht bekannt, an welchen der elf Songs die beiden mitgewirkt haben. COME THIS MADNESS-Tracklist…