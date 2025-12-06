Die Namen der zwei Verdächtigen im Mordfall Ian Watkins sind nun bekannt. Zudem hat ein Richter des Prozessbeginn terminiert.

Der frühere Lostprophets-Sänger Ian Watkins lebt bekanntlich nicht mehr. Bei einem brutalen Angriff am 11. Oktober starb der verurteilte Kinderschänder im Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield, wo er inhaftiert war (Original-Meldung vom 12. Oktober). Nachdem bereits zwei Verdächtige ausgemacht wurden, sind die beiden Insassen nun des Mordes angeklagt worden. Prozess im nächsten Frühjahr Hierbei handelt es sich um Rashid Gedel (25 Jahre alt) und Samuel Dodsworth (43). Am Morgen des 13. Oktober wurden die beiden Männer dem Richter am Amtsgericht von Leeds vorgeführt. Anschließend hat man die Sträflinge wieder in Untersuchungshaft genommen. Am gestrigen Dienstag stand ein Termin vor dem Staatsgericht von…