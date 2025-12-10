Toggle menu

All Time Low live in Münster 26.06.2026

Künstler: All Time Low

Unruly Child- und Ex-King Kobra-Sängerin Marcie Free ist tot
NOTTINGHAM, UNITED KINGDOM - OCTOBER 23: Vocalist Marcie Free of American AOR group Unruly Child performing live on stage ...
Unruly Child- und Ex-King Kobra-Sängerin Marcie Free ist verstorben. Band-Kollege Jay Schellen meldet sich zu Wort.
Am 24. Oktober meldete sich Unruly Child-Schlagzeuger Jay Schellen mit schlechten Nachrichten auf Facebook: Marcie Free ist tot. Die Sängerin wurde 71 Jahre alt. In seinem Facebook-Post schrieb Schellen: „Ich fand keine Worte, als ich letzte Nacht hörte, dass meine Freundin und Band-Kollegin bei Unruly Child, Marcie Free, verstorben ist. Es bricht mir das Herz. Bruce (Gowdy, Gitarre), Guy (Allison, Keyboard) und Larry (Antonio, Bass), die wie eine Familie für mich sind, sind erschüttert über den Verlust unserer Marcie. Wir gründeten Unruly Child gemeinsam 1992 und führten unsere Freundschaft und unser musikalisches Schaffen über die Jahre bis zu diesem Tag…
Weiterlesen
Zur Startseite