Michael Amott und Arch Enemy haben den Plagiatsvorwurf von Kiko Loureiro anhand von Entstehungsdaten von Dateien entkräftet.

Arch Enemy hatten sich zuletzt formstark mit Lauren Hart als neuer Sängerin und deren Einstands-Track ‘To The Last Breath’ zurückgemeldet. Einer hat den Song jedoch gar nicht abgefeiert — und zwar der einstige Megadeth-Gitarrist Kiko Loureiro. Der meldete sich nämlich in den Sozialen Medien zu Wort und behauptete, es bestünden Ähnlichkeiten zwischen seinem 2024 veröffentlichten Song ‘Talking Dreams’ und ‘To The Last Breath’. Vorwurf widerlegt Zugegeben klingen die Gitarrenmelodien in der Tat ziemlich ähnlich — bei Videos gibt es unten ab der entsprechenden Stelle zu sehen. Nun haben sich jedoch Arch Enemy zu den Vorwürfen zu Wort gemeldet: "Im Hinblick auf…