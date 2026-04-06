Exhorder-Chef Kyle Thomas äußert sich zum kürzlichen Abgang von Drummer Sasha Horn und zeigt sich dabei sehr verständnisvoll.

Erst vor Kurzem haben Exhorder und Schlagzeuger Sasha Horn in beiderseitigem Einvernehmen ihre Trennung bekanntgegeben. Im dazugehörigen Statement schrieb die Band „Wir wünschen Sasha das Beste auf seiner Reise und danken ihm für die Zeit, seine Beiträge und Opfer, die er all diese Jahre an der Seite von uns gebracht hat. Von uns kommt alles Gute und nichts außer Liebe.“ Auch Horn äußerte höchst wohlwollende Worte: „Ich wünsche den Jungs auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Ich selbst bin auf der Suche nach mehr Zeit mit der Familie, nach weiterer Bildung und einem Fokus auf meine eigenen kreativen Vorhaben.“ Zudem…