Pünktlich zur Einführung Soundgardens in die Rock & Roll Hall Of Fame veröffentlicht die Supergroup King Ultramega ein Soundgarden-Cover.

Die Supergroup King Ultramega ehrt mit ihrem Cover von ‘The Day I Tried To Live’ den vor acht Jahren verstorbenen Chris Cornell. Gemeinsam mit Soundgarden-Gitarrist Kim Thayil veröffentlichen sie den Song auf einer Vinyl-Single. Auf der B-Seite ist als weiteres Soundgarden-Cover ‘Rusty Cage’ zu hören. Das Kollektiv besteht aus Thayil, Alissa White-Gluz von Arch Enemy, Mark Meghi von Metal Allegiance und Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante. Mit den Einnahmen der Platte wollen sie die Wohltätigkeitsorganisation Musicares unterstützen. Musicares hilft Leuten in der Musikszene bei gesundheitlichen und finanziellen Problemen, wieder auf die Beine zu kommen. Entdeckungsreise Kim Thayil kommentiert, was ihm diese Erfahrung…