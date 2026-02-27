Trauer um den früheren Scorpions-Bassisten: Francis Buchholz ist im Alter von 71 Jahren seiner Krebserkrankung erlegen.

Aus dem Lager der Scorpions erreichen uns kurz vor dem Wochenende unschöne Neuigkeiten. Die Hannoveraner trauern um ein einstiges Band-Mitglied. Bassist Francis Buchholz ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Der Musiker litt an Krebs — diesen Kampf hat er nun leider verloren, wie seine Familie in den Sozialen Medien am gestrigen Donnerstag, den 22. Januar 2026 mitteilte. Die Saiten sind verklungen "Mit überwältigender Traurigkeit und schweren Herzens überbringen wir die Nachricht, dass unser geliebter Francis gestern nach einem Kampf gegen den Krebs verstorben ist", heißt es in dem Statement. "Er ist friedlich aus dieser Welt geschieden, umgeben von Liebe.…