Floor Jansen kann mit dem Christentum als Religion wenig bis gar nichts anfangen, vielmehr die Nightwish-Sängerin sie sogar gefährlich.

Floor Jansen macht die organisierte Religion für "die schlimmsten Völkermorde und die schrecklichsten Situationen in der Geschichte der Menschheit" verantwortlich. Dies gab die Nightwish-Frontfrau, welche mit Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl verheiratet ist, in einem aktuellen Interview mit Brocarde zu Protokoll. Gefährliche Religion Zunächst erzählte Floor Jansen davon, wie sie im Umfeld von Religion aufwuchs: "Ich glaube, ich habe mich von Anfang an gewundert. Da gab es so viel Widersprüche. Auf der einen Seite sagen sie Gott dreht sich um Liebe — und dann kommt man in die Kirche, und das erste, was man sieht, ist ein toter Mann, der an ein…