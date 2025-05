Iced Earth-Gitarrist Jon Schaffer hält nach seiner Verurteilung (und Begnadigung) an vielen seiner kruden Ansichten fest.

Jon Schaffer ist wieder da. Nachdem er sich am 6. Januar 2021 am Sturm aufs US-Kapitol beteiligt hatte, wurde der Iced Earth-Gitarrist im Oktober 2024 zu drei Jahren auf Bewährung sowie gemeinnütziger Arbeit verurteilt. In einem frühen Statement zeigte er sich reumütig, bat seine Fans, Freunde und Familie um Verzeihung, stellte neue Musik in Aussicht und verkündete, als "Mitglied einer wundervollen Kirche" sich "spirituell, geistig und körperlich verbessert" zu haben. Später wurden er und viele andere Kapitolstürmer vom wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump begnadigt. In einem aktuellen Gespräch mit dem dubios wirkenden Podcast „It Is Later Than You Think“ (98 Youtube-Abonnenten,…