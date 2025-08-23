Nach fast drei Jahren Funkstille meldet sich die Metalcore-Formation We Came As Romans dieses Jahr mit neuer Musik zurück.

Seit DARKBLOOM sind drei Jahre vergangen. Nun kündigten We Came As Romans ihr siebtes Studialbum an. ALL IS BEAUTIFUL… BECAUSE WE’RE DOOMED heißt das gute Stück und soll am 22. August 2025 via SharpTone Records veröffentlicht werden. Mit der Ankündigung ist auch die Nummer ‘Culture Wound’ erschienen – damit bereits die dritte Single-Auskopplung. Im April wurde ‘Bad Luck’ veröffentlicht, und im Juni folgte ‘No Rest For The Dreamer’. Erfahrungsbericht Zur aktuellen Single erklärt die Band: „‘Culture Wound’ handelt davon, einen Blick ins Innere zu werfen und zu entscheiden, welche Seite von einem selbst das eigene Leben bestimmen wird.“ Die Quintessenz…