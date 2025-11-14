Erst vergangenes Jahr gab Mike Dean seinen Ausstieg bei Corrosion Of Conformity bekannt. Eine Rückkehr ist jedoch nicht ausgeschlossen.
Von der ursprünglichen Besetzung von 1982 ist heute nur noch Woody Weatherman bei Corrosion Of Conformity übrig. Frontmann Pepper Keenan stieß erst 1989 zur Band. Schlagzeuger Reed Mullin verstarb Anfang 2020, und Bassist Mike Dean warf im September 2024 das Handtuch. Während Stanton Moore den Platz am Schlagzeug eingenommen hat, bedient Bobby Landgraf (Down, Bass-Tech bei Pantera) seit Oktober 2024 den Viersaiter. Kein Abschied für immer In einem Statement schrieb Dean vor etwa einem Jahr: „Seitdem sich Reed von der Band getrennt hatte und dann verstorben ist, fällt es mir schwer, mit Band-Kollegen, die Hunderte Kilometer entfernt leben, an neuem…