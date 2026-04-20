Hochwertiges Bandmerch, exklusive METAL HAMMER-Designs, CDs, Vinyl und mehr: Jetzt im METAL HAMMER-Shop!

[Update 16.4.2026:] Passend zur aktuellen METAL HAMMER-Titelgeschichte über IOWA von Slipknot und TOXICITY von System Of A Down, die 2001 die Metal-Welt umkrempelten, findet ihr im METAL HAMMER-Merchandise-Shop jede Menge Shirts, Patches, Socken und Bademäntel (!) sowie natürlich Musik in verschiedenen Editionen auf Vinyl und CD von Slipknot und System Of A Down. -- [Update 23.3.2026:] Passend zur aktuellen METAL HAMMER-Titelgeschichte über Metallicas MASTER OF PUPPETS, die Bay Area und das neue Exodus-Album GOLIATH findet ihr im METAL HAMMER-Merchandise-Shop jede Menge Exodus-Shirts, -Patches und -Statuen sowie natürlich GOLIATH in verschiedenen Editionen auf Vinyl und CD. -- [Update 27.2.2026:] Passend zur aktuellen…