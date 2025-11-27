Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Erik Cohen live in Wiesbaden 11.09.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Erik Cohen

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Die Metal-Alben der Woche vom 31.10. mit Avatar, The Other, Mystic Circle u.a.
albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 31.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Creeper und Deez Nuts.
Avatar Wollte das Quintett bislang stets auf möglichst vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen (unter anderem Theatralik, Horror, Groove Metal, Avantgarde und Prog Metal), haben die Göteborger ihren stilistischen Eklektizismus auf ihrem mittlerweile zehnten Studioalbum zwar gewiss nicht abgelegt, aber... (Hier weiterlesen) The Other Mit (fast) komplett reformiertem Line-up hat das Quartett nicht allein die Personalkarten neu gemischt. (Hier weiterlesen) Mystic Circle Authentischer will man sein, respektvoller. Kritiker sahen früher den Bogen zum Kitsch oft etwas überspannt, aber HEXENBRAND 1486 wirkt deutlich reifer als die Frühwerke der Band. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und…
Weiterlesen
Zur Startseite