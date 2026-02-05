Aree Osbourne, Jack Osbournes Ehefrau, verkündete eine frohe Botschaft in den Sozialen Medien: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind.

m 7. Dezember verkündete Aree Osbourne, die Ehefrau von Ozzy Osbournes Sohn Jack, in den Sozialen Medien ihre Schwangerschaft. Das Baby wird das zweite gemeinsame Kind des Paares sein. Frohe Botschaft Auf dem gemeinsam geteilten Foto sieht man das Paar auf Steinen vor einem Gewässer stehen. Beide haben ihre Hände auf dem Bauch der sichtbar Schwangeren platziert. Die Bildunterschrift lautet: „Ups, ich habe es wieder getan!“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aree Osbourne (@areeosbourne) In einem Interview mit The Sun über seine Teilnahme an der britischen Version der Unterhaltungssendung ‘Ich bin ein…